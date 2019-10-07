Более 90 экоактивистов задержали в Амстердаме

ГААГА, 7 октября. /ТАСС/. Более 90 активистов международной экологической организации Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания") задержаны в ходе акции протеста в центре Амстердама. Об этом сообщили в понедельник в правоохранительных органах столицы Нидерландов.

"Более 90 демонстрантов задержаны в районе Государственного музея Нидерландов", - заявила полиция в Twitter. Их личности установлены.

По данным Нидерландской телерадиовещательной корпорации, других участников акции протеста увозят на автобусах на окраины города. Однако пока освободить для движения улицу, которую заблокировали активисты, не удается.

В свою очередь муниципалитет называет акцию незаконной и призывает ее участников разойтись. "Сотрудники правоохранительных органов необходимы для борьбы с правонарушениями по всему городу", - подчеркнули местные власти.

Ранее муниципалитет запретил блокировку одной из главных дорог города, однако протестующие отказались следовать указаниям местных властей. "Мы будем использовать гражданское неповиновение, чтобы правительство приняло меры в рамках борьбы с изменением климата, - подчеркнули в организации. - Власти знали о проблеме еще 30 лет назад, но так ничего и не сделали. Время для вопросов и петиций прошло".

Акция протеста в Амстердаме является частью международной кампании, организованной движением Extinction Rebellion. Манифестанты блокируют движение в центре крупных столиц мира - Берлине, Париже, Лондоне, Сиднее, - чтобы привлечь внимание к проблеме глобального потепления.