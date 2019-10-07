В Подмосковье задержали мужчину, подозреваемого в убийстве

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Транспортные полицейские задержали на станции Сергиев Посад мужчину, который, предположительно, в ходе словесного конфликта зарезал своего знакомого. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.

"Сотрудниками транспортной полиции ЛОП на платформе станции Сергиев Посад задержан подозреваемый в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть гражданина. Задержанным оказался нигде не работающий 38-летний житель города Кирова, ранее судимый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в ведомстве.

Предварительно установлено, как отметили в пресс-службе, что между подозреваемым и его случайным знакомым, также находящимся в состоянии алкогольного опьянения, произошел словесный конфликт. Он перерос в драку, в ходе которой мужчина нанес проникающее ножевое ранение оппоненту в шею.

Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где он умер. "Подозреваемый передан следственным органам для принятия процессуального решения", - уточнили в пресс-службе.