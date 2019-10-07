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Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Курске выросло до шести

Еще два человека погибли

КУРСК, 7 октября. /ТАСС/. Количество пострадавших в ДТП с участием большегруза и маршрутки в Курске выросло до шести. Еще два человека погибли. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курской области.

"Всего, по предварительной информации, двое погибших и шестеро пострадавших, все они из маршрутки, включая водителя. Она ехала по маршруту Магистральный проезд - северо-запад. В легковой машине, которая врезалась в микроавтобус, находились два человека, они не пострадали", - сказали ТАСС пресс-службе регионального управления МЧС.

ДТП с участием большегруза, в который врезалось маршрутное такси, произошло в понедельник вечером в Курске. В микроавтобус после столкновения с большегрузом въехал легковой автомобиль.

Как уточнили ТАСС в приемном отделении городской больницы №4 Курска, куда доставили троих пострадавших, женщина в крайне тяжелом состоянии находится в реанимации, состояние двоих пострадавших - средней степени тяжести.

По данным МЧС, на дороге вблизи места аварии образовалась пробка. Инспекторы ГИБДД пытаются нормализовать движение.

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