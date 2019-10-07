СМИ: у напавшего на людей в Париже экстремиста найдены видеозаписи расправ исламистов

ПАРИЖ, 7 октября. /ТАСС/. Французские следователи обнаружили в квартире экстремиста Микаэля Арпона, совершившего на прошлой неделе убийства в парижской префектуре, съемки расправ исламистов. Об этом сообщил в понедельник телеканал BFM со ссылкой на несколько источников.

По данным газеты Le Parisien, видеофайлы найдены на флешке, принадлежавшей экстремисту. На ней же содержатся пропагандистские материалы террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Также на флешке находились фамилии и адреса его коллег по управлению разведки парижской префектуры, что является секретной информацией.

3 октября в здании префектуры полиции Парижа 45-летний административный сотрудник ведомства Микаэль Арпон, вооружившись кухонным ножом, напал на своих коллег. По данным прокуратуры, в результате нападения погибли женщина и трое мужчин, еще один сотрудник полиции c серьезными ранениями была доставлена в военный госпиталь. Сам нападавший был застрелен одним из сотрудников полиции во дворе префектуры.

Преступник был специалистом по электронике в управлении разведки парижской префектуры. Эта служба занимается, в частности, сбором сведений о радикальных исламистах.