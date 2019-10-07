В Белгородской области задержан подозреваемый в ДТП с тремя погибшими

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. В Белгородской области полицейские задержали мужчину, который подозревается в ДТП с тремя погибшими. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, авария произошла около 17:25 минут на автодороге "Россошь - Старобельск - Лозная" вблизи хутора Клиновый Белгородской области. Водитель на отечественном автомобиле наехал на женщину с двумя детьми - мальчиком 12 и девочкой 10 лет. От полученных травм все трое скончались. Водитель с места происшествия скрылся.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками полиции по горячим следам на одной из улиц поселка Ровеньки. Им оказался местный житель, не имевший водительского удостоверения и ранее неоднократно привлекавшийся к административной и уголовной ответственности за управление транспортными средствами в нетрезвом виде", - сообщила Волк.

Предположительно, 30-летний водитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на велосипедистов - мальчика и женщину, перевозившую девочку.