Полиция: въехавший в легковушки в Германии грузовик был угнан

БЕРЛИН, 7 октября. /ТАСС/. Полиция Германии подтвердила, что грузовик, который в понедельник въехал в стоявшие на светофоре легковые автомобили в городе Лимбург-ан-дер-Лан (федеральная земля Гессен), был ранее угнан. Об этом сообщило агентство DPA.

Полиция в ходе расследования выяснила, что его угнали недалеко от места, где произошло ЧП, - у местного железнодорожного вокзала. На данный момент известно о 17 пострадавших. Водитель задержан. Повреждены восемь автомобилей.

По информации газеты Frankfurter Neue Presse, мужчина угнал грузовик и преднамеренно направил его в стоявшие легковые машины. Кроме того, газета пишет, что очевидцы слышали, как он в речи несколько раз произнес слово "Аллах". Полиция Западного Гессена, однако, призвала в Twitter "воздержаться от спекуляций" на тему возможных мотивов злоумышленника.