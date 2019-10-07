Полиция Лондона задержала 276 активистов движения Extinction Rebellion

ЛОНДОН, 8 октября. /ТАСС/. Британская полиция задержала 276 человек в первый день протестной акции природозащитного движения Extinction Rebellion в Лондоне. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник вечером пресс-службой Скотленд-Ярда.

"По состоянию на 18:15 сегодняшнего дня (20:15 мск - прим. ТАСС) в ходе протестов Extinction Rebellion в Лондоне были задержаны 276 человек", - сообщили в полиции.

В понедельник участники акции перекрыли ряд улиц в историческом районе Вестминстер, где расположены здания британского парламента и многих министерств, а также резиденция главы правительства. Заблокирован Вестминстерский мост и выезды на Трафальгарскую площадь, часть набережной Виктория и правительственная улица Уайтхолл. Протестующие устраивают пикеты напротив правительственных зданий и намерены продолжать акцию, в которой принимают участие тысячи человек.

Организаторы протестов обещают, что в общей сложности выведут на улицу 30 тыс. своих сторонников и будут создавать помехи движению в течение двух недель. Акции Extinction Rebellion проходят в 23 других городах мира. Экоактивисты требуют, чтобы британское правительство и власти других стран начали немедленно предпринимать активные шаги по борьбе с изменением климата.

В апреле активисты Extinction Rebellion на протяжении двух недель блокировали движение на транспортных магистралях Лондона, мешали работе метро и перекрывали вход в здание Лондонской фондовой биржи, чтобы привлечь внимание к проблеме глобального потепления. В ходе апрельских протестов британская полиция задержала больше тысячи человек и на этот раз в Скотленд-Ярде обещают провести еще больше задержаний.