СК возбудил дело после ДТП с тремя погибшими под Белгородом

КУРСК, 8 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в связи с аварией, произошедшей в понедельник вечером в Белгородской области, в результате которой женщина и двое детей погибли на месте происшествия, сообщил СУ СК России по региону.

"В связи с гибелью 38-летней женщины и двух детей 12 и 10 лет в результате дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "б" ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц")", - говорится в сообщении.

В понедельник вечером на автодороге Россошь - Старобельск - Лозная вблизи хутора Клиновый Белгородской области водитель на отечественном автомобиле сбил женщину с двумя детьми - мальчиком 12 лет и девочкой 10 лет. От полученных травм все трое умерли. Водитель, скрывшийся с места происшествия, по горячим следам был задержан правоохранителями.

По предварительным данным, мужчина в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительского удостоверения. Ранее он неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за управление транспортными средствами в нетрезвом виде.