В торговом центре в Баку произошел крупный пожар

"8 октября в 00:41 (23:41 мск понедельника - прим. ТАСС) на горячую линию МЧС поступило сообщение о пожаре в торговом центре "Бина" в Гарадагском районе Баку, - отмечается в заявлении. - Пожару была присвоена третья степень".

ТАСС, 8 октября. Крупный пожар вспыхнул в ночь на вторник в одном из торговых центров в Баку. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС республики.

По данным ведомства, всего в тушении огня было задействовано более 200 человек и около 40 единиц техники. В 02:46 по местному времени (01:46 мск) пожар был потушен.

Как сообщает информагентство АПА со ссылкой на медиков, в результате происшествия пострадали три человека. "Все пострадавшие - предприниматели, которые получили ожоги или отравились дымом, вынося товары из горящих магазинов, - передает агентство. - Им оказана первая медицинская помощь".

Причины возгорания пока не установлены. По данным АПА, площадь пожара составила 2-3 тыс. кв. м.