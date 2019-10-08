Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце

ВОЛОГДА, 8 октября. /ТАСС/. Взрыв банкомата Сбербанка произошел утром во вторник в Череповце на первом этаже многоквартирного дома. На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

"Сегодня около 05:00 мужчина пытался взорвать банкомат, произошел хлопок. Злоумышленник погиб. По предварительным данным, это мужчина 1982 года рождения из Петрозаводска. На месте работает оперативно-следственная группа, выясняются обстоятельства", - сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД.

Как добавили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Вологодской области, после происшествия пожара не последовало, жильцы дома не пострадали, эвакуация их не потребовалась. "Несущие конструкции дома и расположенные рядом с банкоматом магазины на первом этаже не повреждены", - сообщили в ГУ МЧС по области.

По данным Следственного управления СК РФ по области, мужчина погиб при попытке вскрыть банкомат с использованием газового оборудования. По факту произошедшего и гибели мужчины ведомство проводит проверку.

Инцидент в офисе Сбербанка подтвердили в пресс-службе Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк". "Средства не похищены. В настоящее время проводятся следственные действия. Офис банка временно закрыт для восстановительных работ", - сообщили в банке.