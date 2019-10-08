Источник: самолет-амфибия совершил жесткую посадку при взлете в Магаданской области

ТАСС, 8 октября. Частный самолет-амфибия Л-4 во вторник совершил жесткую посадку при взлете в Магаданской области. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Факт подтверждаю. Действительно, была совершена жесткая посадка при взлете. В самолете находился только пилот, он не пострадал", - сообщил собеседник агентства.

Идет проверка, выясняются подробности произошедшего. Причина устанавливается.

Самолет-амфибия Л-4 - двухмоторное легкое многоцелевое воздушное судно. Предназначено для широкого круга любителей авиации и организаций Федерации любителей авиации (ФЛА) и Российского оборонно-спортивного технического общества (РОСТО) различных регионов России с развитой водной акваторией.