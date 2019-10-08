Бывший начальник рудника "Мир" покончил с собой в СИЗО

ТАСС, 8 октября. Один из арестованных по делу об аварии на руднике "Мир" в 2017 году покончил с собой в СИЗО Якутска, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН России по Республике Саха (Якутия). Следственное управление Следственного комитета по Республике Саха (Якутия) подтвердило, что самоубийство совершил бывший начальник рудника Алексей Бурксер.

"8 октября в следственные органы Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение об обнаружении в следственном изоляторе тела бывшего начальника подземного рудника "Мир" Алексея Бурксера с признаками суицида. Погибший являлся обвиняемым по уголовному делу о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть восьми человек и причинение крупного ущерба (ч. 3 ст. 216 УК РФ)", - сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления.

По этому факту организовано проведение процессуальной проверки, которая поручена отделу по расследованию особо важных дел. Следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, при осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено.

Как сообщили накануне в СК РФ, суд арестовал двух сотрудников рудника "Мир" - бывшего начальника рудника Алексея Бурксера и бывшего и.о. главного инженера Александра Манна - по делу об аварии на предприятии 4 августа 2017 года, в результате которой погибли восемь человек. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми лиц и причинение крупного ущерба"). Бурксер предпринимал активные попытки скрыться, а Манн пытался воспрепятствовать расследованию уголовного дела".