Четыре человека погибли в ДТП с участием фуры и легковой машины под Вологдой

ВОЛОГДА, 8 октября. /ТАСС/. Столкновение фуры и легковой машины произошло во вторник утром в Шекснинском районе Вологодской области. В результате четыре человека погибли, сообщили ТАСС в управлении ГИБДД УМВД по Вологодской области.

"Сегодня в 07:20 мск на 55-м км трассы Вологда - Новая Ладога произошло столкновение фуры и легковой машины. В результате, по предварительным данным, четыре человека погибли на месте", - сообщили ТАСС в отделе пропаганды областного УГИБДД.

Информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по области. "По предварительным данным, столкнулись "КамАЗ" и автомобиль Renault. Легковая машина после удара съехала в кювет, перевернулась и загорелась. Все, кто находился в Renault, погибли: четыре человека, все взрослые", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по области.

На месте работают оперативные службы. Движение на трассе не перекрыто, добавили в региональном главке МЧС.