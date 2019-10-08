На рынке Новосибирска, где накануне произошла стрельба, идет проверка миграционных законов

НОВОСИБИРСК, 8 октября. /ТАСС/. Профилактические мероприятия по соблюдению миграционного законодательства проводят на Хилокском рынке в Новосибирске, где накануне произошел конфликт, в котором пострадали пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В понедельник источник в правоохранительных органах сообщил, что на крупнейшем в Новосибирске Хилокском рынке произошла стрельба. По данным ГУ МВД по Новосибирской области, пострадал один человек. Позже региональный минздрав сообщил о пятерых раненных резиновыми пулями.

"Полицией и Росгвардией проводятся сегодня профилактические мероприятия по соблюдению миграционного законодательства", - сказала собеседница агентства. По ее словам, это плановые мероприятия, не связанные с конфликтом, произошедшим накануне. По информации источника в органах власти города, причиной стрельбы на пустыре плодово-овощного рынка в Новосибирске стал конфликт сотрудников охранной компании с местными торговцами.

Хилокский рынок - один из самых крупных плодово-овощных рынков Сибири. Торговая площадка находится в Ленинском районе Новосибирска.