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Дело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok

СК намерен до конца года завершить следствие по делу Baring Vostok

Следствие также просит продлить срок домашнего ареста Майклу Калви до 13 января 2020 года

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Следственный комитет планирует до конца года завершить следствие по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в хищении 2,5 млрд рублей. Об этом заявила следователь в Басманном суде Москвы, где во вторник рассматривается ходатайство следствия о продлении меры пресечения обвиняемому.

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"Всем обвиняемым необходимо в течение ближайших трех месяцев предъявить обвинение в окончательной редакции", - сказала представитель СК.

Следствие просит продлить срок домашнего ареста Калви до 13 января 2020 года. Представитель СК мотивировала ходатайство тем, что фигуранты обвиняются в совершении тяжкого преступления и могут скрыться от следствия в случае изменения им меры пресечения на более мягкую. По словам следователя, по делу необходимо изучить информацию на электронных носителях, изъятых ранее в ходе следственных действий, допросить свидетелей, в том числе сотрудников банка, провести очные ставки обвиняемых с потерпевшим.

Представители потерпевших и прокурор поддержали заявленное следствием ходатайство. "Волокиты при расследовании уголовного дела я не усматриваю и полагаю, что срок продления домашнего ареста обвиняемым обоснован", - отметила представитель прокуратуры. Срок следствия по делу продлен до 13 января.

Сам Калви возражал против продления домашнего ареста, попросив избрать ему более мягкую меру пресечения в виде залога либо запрета определенных действий. "Экспертиза следователя подтвердила, что International Financial Technology Group (IFTG) успешная и прибыльная компания. Экспертиза показывает, что акции стоят гораздо больше - около 4-4,5 млрд рублей", - подчеркнул Калви.

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РоссияДело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok
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