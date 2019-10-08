СК намерен до конца года завершить следствие по делу Baring Vostok

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Следственный комитет планирует до конца года завершить следствие по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в хищении 2,5 млрд рублей. Об этом заявила следователь в Басманном суде Москвы, где во вторник рассматривается ходатайство следствия о продлении меры пресечения обвиняемому.

"Всем обвиняемым необходимо в течение ближайших трех месяцев предъявить обвинение в окончательной редакции", - сказала представитель СК.

Следствие просит продлить срок домашнего ареста Калви до 13 января 2020 года. Представитель СК мотивировала ходатайство тем, что фигуранты обвиняются в совершении тяжкого преступления и могут скрыться от следствия в случае изменения им меры пресечения на более мягкую. По словам следователя, по делу необходимо изучить информацию на электронных носителях, изъятых ранее в ходе следственных действий, допросить свидетелей, в том числе сотрудников банка, провести очные ставки обвиняемых с потерпевшим.

Представители потерпевших и прокурор поддержали заявленное следствием ходатайство. "Волокиты при расследовании уголовного дела я не усматриваю и полагаю, что срок продления домашнего ареста обвиняемым обоснован", - отметила представитель прокуратуры. Срок следствия по делу продлен до 13 января.

Сам Калви возражал против продления домашнего ареста, попросив избрать ему более мягкую меру пресечения в виде залога либо запрета определенных действий. "Экспертиза следователя подтвердила, что International Financial Technology Group (IFTG) успешная и прибыльная компания. Экспертиза показывает, что акции стоят гораздо больше - около 4-4,5 млрд рублей", - подчеркнул Калви.