В Новороссийске арестовали депутата, который сбил ребенка на пешеходном переходе

КРАСНОДАР, 8 октября. /ТАСС/. Водителя в Новороссийске арестовали на двое суток после ДТП, в результате которого пострадал ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. По данным источника ТАСС, речь идет о депутате городской думы Новороссийска Виталии Буте, который также является генеральным директором местного футбольного клуба "Черноморец".

"В отношении водителя составлены материалы по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ ("Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования"), материалы направлены в суд для принятия процессуального решения; по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ ("Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием") судом вынесено решение о наложении административного ареста на срок двое суток; по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ ("Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего") в настоящий момент возбуждено дело об административном правонарушении", - сказали в пресс-службе.

Пострадавшая девочка получила травмы различной степени тяжести и находится в больнице.

В Новороссийске 4 октября автомобиль Range Rover сбил ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе. Источник в экстренных службах региона сообщал ТАСС, что за рулем автомобиля был депутат городской думы Новороссийска Виталий Бут. Накануне местное подразделение партии "Единая Россия" приостановило его членство в партии на время разбирательств.

Бут является депутатом шестого созыва городской думы Новороссийска, на выборах выступал самовыдвиженцем. Также Бут является генеральным директором местного футбольного клуба "Черноморец".