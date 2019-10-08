Участник ДТП с четырьмя погибшими под Вологдой выехал на встречную полосу

ВОЛОГДА, 8 октября. /ТАСС/. Столкновение грузовика и автомобиля Renault во вторник утром под Вологдой, в котором погибли четыре человека, произошло в момент выезда водителя Renault на встречную полосу для выполнения обгона, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

"По предварительной версии, водитель 1982 года рождения, управляя автомобилем Renault Logan, при выполнении маневра обгона не справился с управлением и совершил столкновение с грузовиком "КамАЗ". От удара легковую машину отбросило в кювет, где она загорелась. В результате ДТП погибли четыре человека: водитель и три его пассажира, женщины 1972, 1976 и 1986 годов рождения", - сообщили в пресс-службе УМВД.

На данный момент выясняются обстоятельства аварии, личности погибших. "В момент столкновения шел мокрый снег, но трасса была обработана противогололедным составом", - добавили в пресс-службе.