В Псковской области таможенники обнаружили 450 кг гашиша в топливном баке грузовика

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Сотрудники Псковской таможни совместно с сотрудниками управления ФСБ России по Псковской области обнаружили в топливном баке грузового автомобиля гашиш общим весом 450 кг. Об этом сообщила во вторник журналистам пресс-служба Федеральной таможенной службы России (ФТС).

"Грузовой автомобиль, перевозивший в Россию косметические средства, был досмотрен с применением инспекционно-досмотрового комплекса. При дальнейшем детальном досмотре оперативники таможни во взаимодействии с сотрудниками Управления ФСБ России по Псковской области обнаружили в топливном баке тайник с 46 упаковками пластичного вещества коричневого цвета. По заключению эксперта, обнаруженное вещество является гашишем", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, водитель грузовика заключен под стражу, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ. "Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного заключения", - говорится в сообщении.