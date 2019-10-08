В Пензе бывший тренер по плаванию осужден на 10 лет колонии за насилие в отношении детей

ПЕНЗА, 8 октября. Суд в Пензе приговорил 50-летнего мужчину, бывшего тренера по плаванию, к 10 годам колонии строгого режима на насильственные действия сексуального характера в отношении 10 несовершеннолетних. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте СК РФ.

"Потерпевшими от насильственных действий сексуального характера признаны 10 девочек, все 2007 года рождения. Приговором суда бывшему тренеру назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с лишением права заниматься преподавательской и тренерской деятельностью сроком на 10 лет и ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев", - указано в сообщении.

Суд признал мужчину виновным по трем эпизодам п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"). Преступления были совершены в августе 2017 года и августе 2018 года в детском оздоровительном лагере в Пензе, а также в апреле 2018 года во время выезда спортсменок на соревнования в Саранск. Свою вину в совершении преступлений мужчина не признал.