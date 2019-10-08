Киргизия взаимодействует с полицией России в связи с массовой дракой в Новосибирске

БИШКЕК, 8 октября. /ТАСС/. Власти Киргизии тесно взаимодействуют с российской полицией, которая занимается расследованием массовой драки с участием киргизских граждан в Новосибирске. Об этом говорится в распространенном внешнеполитическим ведомством Киргизии во вторник сообщении.

"В настоящее время Генеральное консульство Кыргызстана проводит взаимодействие с органами полиции Новосибирской области в рамках расследования возбужденного уголовного дела", - говорится в сообщении.

По данным МИД, сотрудники расположенного в Новосибирске Генконсульства республики "в тот же день выехали на место инцидента" и "провели встречи с гражданами Кыргызской Республики и представителями российских правоохранительных органов".

По информации киргизской стороны, массовая драка с участием киргизских граждан произошла 7 октября в Новосибирске на прилегающей к Хилокскому рынку территории.

Согласно последним сведениям, в столкновении в общей сложности принимали участие около 200 человек, 25 из которых были задержаны. Был сожжен автомобиль одного из участников драки. Пять человек после конфликта обратились за медицинской помощью, два человека были госпитализированы. По данному факту полицией было возбуждено уголовное дело по статьям "Хулиганство" и "Вымогательство".

Хилокский рынок - один из самых крупных плодово-овощных рынков Сибири. Торговая площадка находится в Ленинском районе Новосибирска.