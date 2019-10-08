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Дело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok

Фигурант дела Baring Vostok Филипп Дельпаль просит суд разрешить ему работать

Он также попросил суд разрешить ему воссоединиться с семьей

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Франко-российская торгово-промышленная палата предложила работу советнику фонда Baring Vostok Филиппу Дельпалю, находящемуся под домашним арестом в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". Об этом обвиняемый заявил в Басманном суде Москвы, где во вторник рассматривается ходатайство следствия о продлении меры пресечения ему и основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви.

"У меня есть предложение о работе от Франко-российской торгово-промышленной палаты, и я буду признателен, если вы разрешите мне принять это предложение", - обратился Дельпаль к суду.

Также он попросил суд разрешить ему воссоединиться с семьей и продолжить вести нормальную семейную жизнь, так как он отбывает домашний арест по другому адресу.

Теги
РоссияДело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok
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