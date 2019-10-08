В Минздраве Татарстана рассказали о состоянии ребенка, которого мать ударила ножом

КАЗАНЬ, 8 октября. /ТАСС/. Состояние ребенка, выжившего в Татарстане после того, как мать напала на него с ножом, стабильное, он в сознании. Мать после нанесенных себе ранений также находится в сознании, в состоянии средней тяжести, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава республики.

"Состояние пациентов врачи оценивают как стабильное, средней степени тяжести. Ребенок и женщина находятся в сознании. Врачи БСМП (Больницы скорой медицинской помощи) провели все необходимые медицинские манипуляции для сохранения их здоровья. В ближайшее время будет решаться вопрос о переводе ребенка в ДРКБ (Детскую республиканскую клиническую больницу)", - сказал представитель ведомства.