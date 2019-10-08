Суд приговорил двоих жителей Новочебоксарска к колонии за нападение на санитара

ТАСС, 8 октября. Суд Новочебоксарска во вторник признал виновными в нападении на сотрудника скорой помощи двоих жителей города, они получили от 9 до 11 месяцев колонии. Об этом сообщили журналистам в прокуратуре Чувашии.

"Суд назначил наказание 26-летнему злоумышленнику в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима (с учетом рецидива преступлений), 19-летнему подсудимому в виде 11 месяцев 20 дней лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - отмечается в сообщении.

Установлено, что 26 мая бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову во двор дома № 14 по улице Советской города Новочебоксарска, где находилась компания из четырех молодых людей в состоянии опьянения. Санитар бригады вышел из автомобиля для оказания медицинской помощи одному из них, в результате двое мужчин избили санитара, у которого впоследствии диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Момент избиения был запечатлен на видеорегистратор автомобиля скорой медицинской помощи. В отношении 26-летнего обвиняемого была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, другого мужчину заключили под стражу.

По данным прокуратуры, двое жителей Новочебоксарска обвинялись по ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений"). Как сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Чувашии, ранее оба осужденных неоднократно привлекались к уголовной ответственности. 19-летний мужчина был осужден за грабеж (ч. 1 ст. 161 УК РФ) и мелкое хищение, совершенное лицом ранее подвергнутым административному наказанию за подобное правонарушение (ст. 158.1 УК РФ - 3 эпизода). 26-летний мужчина имеет непогашенную судимость за кражу с незаконным проникновением в жилище.