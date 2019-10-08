Экс-замглавы Спецстроя пойдет под суд за взятку при строительстве Восточного

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Главная военная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего замдиректора Спецстроя России, руководителя оперативного штаба по строительству космодрома Восточный Александра Мордовца о получении взятки в размере 32 млн рублей при строительстве космодрома.

"В Главной военной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя директора Спецстроя России. Уголовное дело направлено в Бабушкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - сообщили ТАСС в надзорном ведомстве, не уточнив фамилию. Однако источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что речь идет о бывшем заместителе главы Спецстроя Александре Мордовце.

Мордовец был заместителем директора Спецстроя с декабря 2013 года по декабрь 2016 года и руководил штабом строительства космодрома Восточный. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 285 УК РФ). По данным статьям фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Он содержится под стражей с июня 2018 года.

По версии следствия, гендиректор ООО "Строймонолит-14" передал чиновнику более 32 млн рублей за помощь в заключении с компанией выгодных контрактов на строительство объектов космодрома, а также за общее покровительство. Компания получила деньги и товарные авансы, при этом не отработала их и в итоге обанкротилась. В результате государству причинен ущерб более чем на 120 млн рублей. В ходе следствия на деньги и имущество обвиняемого на более 17 млн рублей наложен арест. Представителем потерпевшего заявлен иск о возмещении причиненного ущерба.

Гендиректор ООО "Строймонолит-14" ранее был осужден на пять лет колонии общего режима.