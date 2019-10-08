В Москве сотрудницу турфирмы задержали по подозрению в присвоении почти 2 млн рублей

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Сотрудница турфирмы, офис которой расположен в центре Москвы, незаконно присвоила около 1,9 млн рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС во вторник сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МВД.

"В полицию поступило заявление от представителя туристической фирмы, офис которой находится в центре Москвы. Мужчина сообщил, что в ходе проведения инвентаризации в организации выявлена недостача денежных средств. Материальный ущерб составил около 1,9 млн рублей, - сообщили в ведомстве. - В ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции на 1-й Тверской-Ямской улице задержали подозреваемую".

По данным пресс-службы, злоумышленница на протяжении полугода при оформлении заявок на предоставление гражданам туристических услуг присваивала полученные от клиентов деньги, после чего распоряжалась ими по своему усмотрению. В сообщении отмечается, что клиенты турфирмы от действий злоумышленницы не пострадали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.