Суд продлил домашний арест Майклу Калви

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста на три месяца основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви по уголовному делу о хищении 2,5 млрд рублей. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, домашний арест на тот же срок продлен советнику фонда по финансовым услугам, гражданину Франции Филиппу Дельпалю.

"Ходатайство следствия о продлении меры пресечения до 13 января в отношении обвиняемых Калви и Дельпаля подлежит удовлетворению", - огласила постановление судья Наталья Дударь.

Защита фигурантов дела заявила, что обжалует это решение суда.

Позиции сторон

Представитель СК мотивировала ходатайство о продлении домашнего ареста тем, что фигуранты обвиняются в совершении тяжкого преступления и могут скрыться от следствия в случае изменения им меры пресечения на более мягкую. По словам следователя, по делу необходимо изучить информацию на электронных носителях, изъятых ранее в ходе следственных действий, допросить свидетелей, в том числе сотрудников банка, провести очные ставки обвиняемых с потерпевшим. "Всем обвиняемым необходимо в течение ближайших трех месяцев предъявить обвинение в окончательной редакции", - отметила представитель СК.

Представители потерпевших и прокурор поддержали заявленное следствием ходатайство. "Волокиты при расследовании уголовного дела я не усматриваю и полагаю, что срок продления домашнего ареста обвиняемым обоснован", - отметила представитель прокуратуры. Срок следствия по делу продлен до 13 января.

Сам Калви возражал против продления домашнего ареста, попросив избрать ему более мягкую меру пресечения в виде залога либо запрета определенных действий. Филипп Дельпаль также заявил в суде о своей невиновности и о ложных показаниях, данных в ходе следствия членом совета директоров банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым. "Банку не был причинен ущерб, он получил прибыль", - сказал обвиняемый, попросив отпустить его под залог в 5 млн рублей или разрешить совершать двухчасовые прогулки. Он также просил о более мягкой мере пресечения, чтобы иметь возможность проживать с семьей и работать.