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Дело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok
Обновлено 

Суд продлил домашний арест Майклу Калви

Основатель фонда Baring Vostok будет находиться под домашним арестом до 13 января 2020 года
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста на три месяца основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви по уголовному делу о хищении 2,5 млрд рублей. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, домашний арест на тот же срок продлен советнику фонда по финансовым услугам, гражданину Франции Филиппу Дельпалю.

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"Ходатайство следствия о продлении меры пресечения до 13 января в отношении обвиняемых Калви и Дельпаля подлежит удовлетворению", - огласила постановление судья Наталья Дударь.

Защита фигурантов дела заявила, что обжалует это решение суда.

Позиции сторон

Представитель СК мотивировала ходатайство о продлении домашнего ареста тем, что фигуранты обвиняются в совершении тяжкого преступления и могут скрыться от следствия в случае изменения им меры пресечения на более мягкую. По словам следователя, по делу необходимо изучить информацию на электронных носителях, изъятых ранее в ходе следственных действий, допросить свидетелей, в том числе сотрудников банка, провести очные ставки обвиняемых с потерпевшим. "Всем обвиняемым необходимо в течение ближайших трех месяцев предъявить обвинение в окончательной редакции", - отметила представитель СК.

Представители потерпевших и прокурор поддержали заявленное следствием ходатайство. "Волокиты при расследовании уголовного дела я не усматриваю и полагаю, что срок продления домашнего ареста обвиняемым обоснован", - отметила представитель прокуратуры. Срок следствия по делу продлен до 13 января.

Сам Калви возражал против продления домашнего ареста, попросив избрать ему более мягкую меру пресечения в виде залога либо запрета определенных действий. Филипп Дельпаль также заявил в суде о своей невиновности и о ложных показаниях, данных в ходе следствия членом совета директоров банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым. "Банку не был причинен ущерб, он получил прибыль", - сказал обвиняемый, попросив отпустить его под залог в 5 млн рублей или разрешить совершать двухчасовые прогулки. Он также просил о более мягкой мере пресечения, чтобы иметь возможность проживать с семьей и работать.

Теги
РоссияДело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok
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