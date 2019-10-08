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Женщина в Мурманске получила 1,5 года колонии за убийство своего новорожденного ребенка

Женщина родила дома девочку и утопила ее в ванной

МУРМАНСК, 8 октября. /ТАСС/. Суд в Мурманске приговорил убившую новорожденного ребенка мать к полутора годам колонии-поселения. Об этом сообщается во вторник на сайте пресс-службы региональной прокуратуры.

"Первомайский районный суд г. Мурманска приговорил женщину к 1 году 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сообщает ведомство.

Отбывание наказание отсрочено до достижения несовершеннолетних детей осужденной (2012 и 2013 годов рождения) 14-летнего возраста.

Убийство произошло летом текущего года. Мурманчанка, родив дома девочку, утопила ее в ванне. Затем она выбросила тело в мусоропровод, где его и обнаружили. Вину подсудимая признала полностью. В качестве смягчающих обстоятельств суд назвал явку с повинной и способствование расследованию преступления.

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РоссияМурманская область
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