После стрельбы на рынке в Новосибирске возбудили уголовное дело

НОВОСИБИРСК, 8 октября. /ТАСС/. Уголовное дело по факту конфликта на Хилокском рынке в Новосибирске возбуждено по статье 213 УК РФ ("Хулиганство"), сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В понедельник источник в правоохранительных органах сообщил, что на крупнейшем в Новосибирске Хилокском рынке произошла стрельба. По данным ГУ МВД по Новосибирской области, пострадал один человек. Позже региональный минздрав сообщил о пятерых раненных резиновыми пулями. В настоящее время на рынке проводятся профилактические мероприятия по соблюдению миграционного законодательства.

"Возбуждено дело по части 2 статьи 213 УК РФ - это хулиганство", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщило генеральное консульство Кыргызстана, массовая драка с участием граждан этой страны произошла 7 октября в Новосибирске на прилегающей к Хилокскому рынку территории. Согласно последним сведениям киргизской стороны, в столкновении в общей сложности принимали участие около 200 человек, 25 из которых были задержаны. Был сожжен автомобиль одного из участников драки. Пять человек после конфликта обратились за медицинской помощью, два человека были госпитализированы.

Хилокский рынок - один из самых крупных плодово-овощных рынков Сибири. Торговая площадка находится в Ленинском районе Новосибирска.