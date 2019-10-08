С начала года на Северном Кавказе предотвратили 15 террористических преступлений

ТАСС, 8 октября. С начала года на Северном Кавказе предотвращено 15 террористических преступлений. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников на выездном заседании НАК в Пятигорске.

"Открывая заседание комитета, Бортников сообщил о предотвращении в текущем году 15 преступлений террористической направленности и ликвидации 30 террористических ячеек, участники которых готовились к совершению преступлений в местах массового пребывания людей, на объектах религиозных организаций, а также намеревались совершить нападения на сотрудников правоохранительных органов", - сообщили ТАСС в информационном центре НАК.

Кроме того, как сообщили в комитете, общее число террористических преступлений в регионе за два года сократилось в семь раз.

"Если в 2017 году было совершено 15 таких преступлений, в 2018 году - шесть, то с начала текущего года - два", - отметили в НАК.

По мнению участников заседания, существенно снизить количество подобных преступлений в Северо-Кавказском федеральном округе помогли проводимые в регионе силовые и профилактические меры.