Пожарные в Нижнем Новгороде спасли мужчину, который повис на карнизе 11 этажа

ТАСС, 8 октября. Сотрудники МЧС спасли мужчину, который из-за пожара в квартире вынужден был выбраться на карниз многоэтажного дома на ул. Невзоровых в Нижнем Новгороде. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте ГУ МЧС по региону.

"Подъехав к дому, пожарные сразу заметили мужчину, который буквально висел на карнизе окна 11 этажа высотки, опираясь коленом в кронштейн спутниковой антенны. Из соседнего окна этой же квартиры наблюдалось задымление. Для спасения человека требовалась специальная техника, но из-за узких проездов и плотно припаркованных автомобилей она не могла подъехать на нужное расстояние", - отмечается в сообщении.

Пока пожарные вскрывали входную дверь горящей квартиры, начальник караула пожарно-спасательной части Сергей Канов зашел в квартиру на 10 этаже, а оттуда по установленной штурмовой лестнице поднялся еще на этаж выше.

"Канов помог пострадавшему мужчине подобраться ближе к окну, в это время пожарные попали в квартиру и совместными усилиями мужчину удалось втянуть внутрь, надеть на него маску и вынести на свежий воздух", - говорится в сообщении.

Как впоследствии установили в ГУ МЧС, пожар на площади 2 кв. м произошел из-за неосторожного курения. Всего из многоэтажки было эвакуировано 13 человек, в том числе трое детей.

"В настоящее время решается вопрос о поощрении личного состава, участвовавшего в спасении людей при тушении пожара", - отметили в пресс-службе главка.