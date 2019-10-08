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Арест российской журналистки в Иране

Источник: адвокатов и дипломатов все еще не допустили к задержанной в Иране Юлии Юзик

Россиянку арестовали 2 октября

ТЕГЕРАН, 8 октября /ТАСС/. Адвокаты все еще не допущены к задержанной в Иране россиянке Юлии Юзик, посольству РФ в Тегеране не предоставлен консульский доступ.

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Что известно об аресте российской журналистки в Тегеране

Об этом во вторник заявил корреспонденту ТАСС источник.

"Пока адвокатов и российских дипломатов к россиянке Юзик не пускают", - сказал он.

Юзик была арестована 2 октября в тегеранском отеле, где она остановилась. В посольстве РФ заявляли, что россиянка не поставила диппредставительство в известность о сложностях, связанных с изъятием у нее паспорта в аэропорту имени имама Хомейни.

Теги
ИранРоссияАрест российской журналистки в Иране
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