Источник: адвокатов и дипломатов все еще не допустили к задержанной в Иране Юлии Юзик

ТЕГЕРАН, 8 октября /ТАСС/. Адвокаты все еще не допущены к задержанной в Иране россиянке Юлии Юзик, посольству РФ в Тегеране не предоставлен консульский доступ.

Что известно об аресте российской журналистки в Тегеране

Об этом во вторник заявил корреспонденту ТАСС источник.

"Пока адвокатов и российских дипломатов к россиянке Юзик не пускают", - сказал он.

Юзик была арестована 2 октября в тегеранском отеле, где она остановилась. В посольстве РФ заявляли, что россиянка не поставила диппредставительство в известность о сложностях, связанных с изъятием у нее паспорта в аэропорту имени имама Хомейни.