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Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела "Нового величия"

Дело направили на новое рассмотрение. Павла Ребровского отпустили под подписку о невыезде
Здание Московского городского суда Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Здание Московского городского суда
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Московский городской суд отменил приговор участнику экстремистской молодежной организации "Новое величие" Павлу Ребровскому, осужденному по статье о создании экстремистского сообщества, и направил дело на новое рассмотрение. Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, осужденный отпущен под подписку о невыезде.

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Таким образом, суд удовлетворил представление прокуратуры, которая просила отменить приговор в связи с нарушением обвиняемым условий досудебного соглашения. "Суд постановил приговор Люблинского суда Москвы отменить, направить дело в суд на новое рассмотрение", - огласила решение судья Наталия Симагина.

29 апреля Люблинский суд Москвы приговорил Павла Ребровского к 2,5 года колонии. Его признали виновным в создании экстремистского сообщества и взяли под стражу в зале суда. При этом из обвинения суд исключил ч. 2 ст. 282.1 УК РФ ("Участие в экстремистском сообществе"). Уголовное дело рассматривали в особом порядке без исследования доказательств, процесс проходил в режиме, закрытом от СМИ. Ранее осужденный признал вину и заключил сделку со следствием, но потом отказался в суде от своих показаний. Мосгорсуд 18 июля снял с рассмотрения жалобу на приговор Ребровскому и направил материалы его уголовного дела в прокуратуру Западного округа Москвы для проведения проверки по факту соблюдения или несоблюдения им досудебного соглашения.

Уголовное дело против участников "Нового величия" возбудили по частям 1 и 2 ст. 282.1 Уголовного кодекса ("Организация экстремистского сообщества и участие в нем"). Фигуранты дела, по версии следствия, хотели захватить власть в России с помощью государственного переворота. Сами участники "Нового величия" утверждают, что идею создать подобную организацию им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.

В рамках уголовного дела арестовали Петра Карамзина, Дмитрия Полетаева, Вячеслава Крюкова, Руслана Костыленкова, отправили под домашний арест Анну Павликову, Марию Дубовик, Максима Рощина и Сергея Гавриловв. Помимо Ребровского, в марте 2019 года к двум годам лишения свободы условно был приговорен признавший вину участник организации Рустам Рустамов.

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