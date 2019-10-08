Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру дела "Седьмой студии"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник признал незаконным возврат в прокуратуру уголовного дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, передает корреспондент ТАСС.

Что нужно знать о деле "Седьмой студии"?

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"Представление прокуратуры удовлетворить частично, направить дело на рассмотрение в Мещанский районный суд Москвы в новом составе. В части отмены обвиняемым меры пресечения постановление суда оставить без изменения", - огласила постановление судья.

Решение суда вступило в законную силу.