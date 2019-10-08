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Глава СК завел дело на судью на Кубани за покушение на мошенничество на 64 млн рублей

Владимира Стародубцева задержали

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело на районного судью Краснодарского края Владимира Стародубцева, подозреваемого в покушении на мошенничество на 64 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Председателем Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева. По версии следствия, с декабря 2018 года по февраль 2019 года подозреваемый совместно со своим сыном Александром Стародубцевым и Геннадием Еременко требовал от предпринимателя денежные средства в размере 64 млн рублей якобы для их передачи в качестве взятки судьям Краснодарского краевого суда за принятие решения по административному делу, в котором потерпевший представлял интересы собственников спорных земельных участков", - сообщила Петренко.

Стародубцева задержали, но обвинение ему пока не предъявили. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о его аресте.

В феврале сотрудники ФСБ при передаче судье 100 тыс. рублей и муляжа денежных купюр на сумму 29,9 млн рублей пресекли преступление. Также были задержаны соучастники. В отношении Александра Стародубцева и Геннадия Еременко ранее было возбуждено уголовное дело.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияКраснодарский край
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