Экс-начальник колонии, где отбывали срок футболисты Мамаев и Кокорин, объявлен в розыск

ТАСС, 8 октября. Следователи в Белгородской области объявили в розыск экс-начальника исправительной колонии №4, где отбывали наказание футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин. Бывший начальник колонии подозревается в нанесении ущерба на 14 млн рублей из-за поставки некачественных консервов, сообщила ТАСС представитель пресс-службы следственного управления СК по Белгородской области Елена Козырева.

"Бывшему начальнику ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области заочно предъявлено обвинение по части 1 статьи 293 УК РФ ("Халатность"). Он не является к следователю, поэтому объявлен в розыск", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как объяснила в беседе с корреспондентом ТАСС Козырева, в Белгороде работает ООО "КонПрок", которое заготавливает овощные консервы, а представители колонии арендовали в 2016-2017 годах у него цех. "Руководство колонии заключило 12 государственных контрактов на поставку консервированных овощей для нужд МВД России. Работали в арендованном цеху те люди, которые содержались в колонии. Для исполнения контрактов руководство ИК-4 получило авансом 80% от цены контракта, но продукция не отвечала требованиям и не была принята заказчиком, ущерб составил более 14 млн рублей", - сообщила представитель пресс-службы СУ СК по региону.

Уголовное дело было возбуждено в 2019 году, в ходе его расследования следователи установили причастность к преступлению экс-начальника ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области Сергея Макарова, который уволился с должности в 2018 году.

Исправительная колония №4 создана в городе Алексеевке Белгородской области в 1961 году, рассчитана на 1111 мест. Является единственным исправительным учреждением в регионе с общим режимом для тех, кто впервые отбывает наказание. В ней в 2019 году отбывали наказание футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также брат Александра - Кирилл Кокорин, осужденные по делу о драках в центре Москвы.