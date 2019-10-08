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Полицейские изъяли у жителя Новгородской области более 22 кг конопли

Мужчину задержали, когда он ехал с одной из своих плантаций

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили два уголовных дела в отношении 49-летнего жителя Новгородской области за хранение более 22 кг конопли, а также ее выращивание. Об этом во вторник сообщается на сайте МВД РФ.

"Следственным подразделением межмуниципального отдела МВД России "Новгородский" в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по фактам хранения наркотических средств в особо крупном размере, а также культивирования наркосодержащих растений", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчина был задержан, когда ехал с одной из своих плантаций. В прицепе его автомобиля были найдены более 900 срезанных кустов конопли. В ходе обысков по месту жительства у мужчины также были найдены части растений конопли, а также готовое к потреблению наркотическое средство. Общий вес изъятого наркотика составил более 22 кг.

Теги
РоссияНовгородская область
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