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Обновлено 

В Германии разбился истребитель, принадлежавший ВВС США

По данным полиции, пилот катапультировался

БЕРЛИН, 8 октября. /ТАСС/. Истребитель потерпел крушение на западе Германии в округе Трир-Саарбург (федеральная земля Рейнланд - Пфальц). Об этом сообщила во вторник полиция города Трир. 

"На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении полиции. Пилот катапультировался, его доставили в больницу. "О характере травм информации нет. Остается неизвестной и причина катастрофы", - говорится в пресс-релизе.

Как заявил корреспонденту ТАСС представитель Военно-воздушных сил Германии, истребитель принадлежал ВВС США. "Речь об F-16, приписан к [американской] авиабазе Spangdahlem", - сказал он.

По данным телерадиокомпании SWR3, инцидент произошел вдали от населенных пунктов. На земле, по предварительным данным, никто не пострадал.

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СШАГермания
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