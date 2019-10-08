В Ижевске арестовали директора управляющей компании по делу о присвоении 184 млн рублей

ИЖЕВСК, 8 октября. /ТАСС/. Директора управляющей компании "Городская УК" в Ижевске Наиля Кутдузова, задержанного по подозрению в присвоении более 184 млн рублей в составе организованной группы, арестовали на два месяца - до 6 декабря включительно. Такое решение во вторник вынес Устиновский районный суд города, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судейского сообщества Удмуртии.

"Суд, изучив материалы дела, данные о личности обвиняемого, постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца - по 6 декабря 2019 года включительно", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что органами следствия Кутдузов обвиняется в присвоении за период 2017-2019 годов в составе организованной группы, возглавляемой его отцом Рауфом Кутдузовым, денежных средств на сумму свыше 180 млн рублей, предназначенных для перечисления ресурсоснабжающим организациям и полученных "Городской УК" от собственников помещений обслуживаемых многоквартирных домов.

Дело расследуется по части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере").

3 октября по подозрению в совершении данного преступления уже были задержаны и заключены под стражу до 1 декабря включительно четыре человека из числа сотрудников и бывших сотрудников управляющей компании "Городская УК". Органами предварительного следствия было установлено, что обвиняемые перечисляли деньги, полученные от собственников квартир за жилищно-коммунальные услуги, на счета аффилированных им организаций.