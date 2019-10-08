В Саратове троих полицейских подозревают в пытках задержанного

САРАТОВ, 8 октября. /ТАСС/. Трое полицейских подозреваются в пытках задержанного в Саратове, сообщает во вторник прокуратура региона на своем официальном сайте.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - сказано в сообщении.

По версии следствия, трое сотрудников саратовского отдела полиции в течение двух дней - 24 и 25 сентября - избивали мужчину 1987 года рождения. "Кроме того, указанные лица причинили потерпевшему ожоги нагревающимся металлическим прибором", - отмечается в сообщении.

Как сообщают местные СМИ, мужчину пытали утюгом, выбивая из него признательные показания.

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что полицейские задержаны.

"В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании для них меры пресечения", - сказала собеседница агентства.

По данным ГУ МВД области, сейчас проводится служебная проверка. "Если вина сотрудников подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел, их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщают местные СМИ, мужчину пытали утюгом, выбивая из него признательные показания.

В новость внесены изменения (18:29 мск) - добавлена информация о задержании полицейских.