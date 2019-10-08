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AFP: лайнер компании Ethiopian Airlines экстренно приземлился в Сенегале

У самолета загорелся двигатель

ТАСС, 8 октября. /ТАСС/. Лайнер Boeing 767 авиакомпании Ethiopian Airlines во вторник совершил экстренную посадку в аэропорту столицы Сенегала Дакаре. Об этом сообщило AFP.

По данным агентства, все 90 пассажиров и члены экипажа были благополучно эвакуированы, никто не пострадал.

Отмечается, что пилот самолета, следовавшего из Дакара в столицу Эфиопию Аддис-Абебу, запросил разрешение вернуться в Дакар сразу после взлета, так как обнаружилось, что у лайнера загорелся двигатель. В аэропорту огонь был быстро потушен.

10 марта нынешнего года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек.

Теги
ЭфиопияСенегал
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