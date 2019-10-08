СК возбудил дело из-за повреждения культурного слоя XIV-XVIII веков в Костромской области

КОСТРОМА, 8 октября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело из-за повреждения культурного слоя XIV-XVIII веков на объекте культурного наследия федерального значения в Солигаличе Костромской области. Об этом журналистам сообщила пресс-служба управления СК по региону.

"Следственными органами СК РФ по Костромской области на основании материалов УФСБ России по Костромской области возбуждено уголовное дело по факту повреждения культурного слоя на объекте культурного наследия федерального значения в городе Солигаличе по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

В 2018 году чиновники администрации Солигалича выдали собственникам земельного участка на улице Островского градостроительный план, в котором не было обязательных сведений о его использовании. Участок является частью территории объекта культурного наследия федерального значения "Участок культурного слоя правобережного посада XIV-XVIII вв.".

Собственники сняли верхний слой почвы без проведения археологических полевых работ. Материальный ущерб государству предварительно оценивается в 8,2 млн рублей. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.