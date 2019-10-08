Суд освободил из-под домашнего ареста депутата думы Саратова, обвиняемого в мошенничестве

ПЕНЗА, 8 октября. /ТАСС/. Первомайский районный суд Пензы отказался продлить срок домашнего ареста депутату саратовской гордумы Алексею Полянскому, который обвиняется в мошенничестве на 19 млн рублей. Об этом сообщил во вторник ТАСС представитель суда.

"Суд отказался удовлетворить ходатайство следствия о продлении домашнего ареста", - отметил собеседник агентства. В этой ситуации следствие должно обратиться в суд с новым ходатайством о мере пресечения Полянскому.

В феврале 2019 года Полянский был задержан по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по решению суда он был помещен под домашний арест. По версии следствия, компания Полянского, занимавшаяся в Пензе реконструкцией корпуса одного из предприятий, входящего в структуру госкорпорации "Ростех", получила 19 млн рублей за материалы и оборудование, поставка которых не была выполнена.