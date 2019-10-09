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В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 5,5

Сообщений о пострадавших не поступало

НУР-СУЛТАН, 9 октября. /ТАСС/. Сеть сейсмических станций Казахстана в среду зарегистрировала землетрясение магнитудой 5,5 в Алма-Атинской области в 03:49 (00:49 мск). Об этом сообщила пресс-служба департамента по ЧС Алма-Атинской области Казахстана.

"Эпицентр землетрясения расположен в 140 км на юго-восток от города Алма-Аты на территории Кегенского района Алма-Атинской области", - говорится в сообщении.

В селе Саты ощущались толчки силой три балла, в городе Алма-Ате - два балла.

Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.

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Казахстан
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