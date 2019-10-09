В Уссурийске вандалы засыпали землей Вечный огонь

ВЛАДИВОСТОК, 9 октября. /ТАСС/. Полиция Уссурийска в Приморском крае ищет вандалов, которые засыпали землей Вечный огонь на мемориале воинам Великой Отечественной войны на площади Победы. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе УМВД по региону.

"Прошедшей ночью в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о том, что неизвестные на площади Победы осквернили мемориал, засыпав землей Вечный огонь. Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции составили ориентировку на граждан, совершивших хулиганские действия. Ориентировка передана всем наружным нарядам полиции", - сказал собеседник агентства.

Памятник воинам-уссурийцам, павшим в сражениях Великой Отечественной войны, был установлен в мае 1977 года. Более 10 тыс. бойцов дал город фронту, из них около 3 тыс. не вернулись домой.