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Уголовное дело завели из-за избиения главного редактора информагентства в Магадане

Андрей Гришин сообщил, что неизвестные требовали отказаться от критических публикаций

ТАСС, 9 октября. Уголовное дело возбудила полиция в Магадане по факту избиения главного редактора местного информационного агентства "Весьма" Андрея Гришина. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД России по Магаданской области.

"По данному факту сотрудниками отдела дознания ОМВД России по городу Магадану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ ("Побои")", - сообщили в управлении, отметив, что максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до двух лет.

3 октября Андрей Гришин обратился в полицию с заявлением об избиении неизвестными, требовавшими отказаться от критических публикаций. Как ранее сообщил ТАСС сам Гришин, в 10:30 утра (02:30 мск) ему в дверь позвонил незнакомый человек и попросил выйти из дома. Когда журналист вышел в подъезд, двое мужчин избили его и угрожали ему. Гришин успел снять их на видеокамеру телефона. По словам журналиста, ему сломали очки, он получил ушибы мягких тканей и ссадину на голове.

Теги
РоссияМагаданская область
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