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В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны

Им оказался местный житель 1999 года рождения

РЯЗАНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Житель Рязани задержан по подозрению в убийстве 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны и его супруги. Об этом сообщается на сайте управления СК РФ по Рязанской области.

"В результате грамотно спланированного первоначального этапа расследования установлена причастность к совершению убийства жителя города Рязани 1999 года рождения. Подозреваемый задержан, в настоящее время с ним проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.

Тела ветерана и его супруги с признаками насильственной смерти были обнаружены вечером 26 сентября в их квартире в Рязани, было возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Губернатор Рязанской области сообщил, что местный меценат объявил награду 500 тыс. рублей любую информацию, которая поможет в расследовании преступления.

Как отмечается в сообщении регионального следственного управления, над раскрытием убийства с момента возбуждения дела работала следственно-оперативная группа, в состав которой наряду со следователями, экспертами и криминалистами следственного управления вошли оперативные сотрудники УМВД России по Рязанской области. Активная поддержка рязанским следователям оказывалась и Главным управлением криминалистики СК.

Теги
РоссияРязанская область
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