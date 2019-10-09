В Оренбурге суд оставил под арестом дочь священника, обвиняемого в изнасиловании

ОРЕНБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Оренбургский областной суд признал законным решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде ареста для Елены Стремской - дочери священника Николая Стремского, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней. Апелляционную жалобу адвокатов в среду отклонили, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Ленинского суда оставить без изменения, жалобу адвоката - без удовлетворения", - сказал судья.

Ленинский районный суд Оренбурга избрал для Стремской и ее мужа меру пресечения в виде заключения под стражу 25 сентября. Следствие обвинило супругов по статье "Незаконное лишение свободы" УК РФ.

По словам других совершеннолетних воспитанников многодетного священника, они помогали следить за младшими братьями и сестрами, в качестве наказания за попытки сбежать могли закрыть их в доме.

Апелляционную жалобу стороны защиты на арест зятя священника Оренбургский областной суд рассмотрит в среду во второй половине дня. Ранее суд отклонил аналогичное обращение адвокатов в отношении Николая Стремского и отказался отпустить его из СИЗО под домашний арест.