Фигуранты дела о пожаре в шахте "Уралкалия" в Пермском крае получили реальные сроки

ПЕРМЬ, 9 октября. /ТАСС/. Соликамский городской суд приговорил пятерых фигурантов дела о пожаре в шахте компании "Уралкалий", где в декабре 2018 года погибли девять рабочих, к реальным срокам от трех до четырех лет, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Артюхина признать виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в колонии-поселении, Канищева признать виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года, Чукаева признать виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года, Купряшкину назначить наказание в виде лишения свободы и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года, Седова признать виновным и назначить наказание сроком на четыре года", - сказал судья.

По делу о пожаре на скамье подсудимых оказались начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Андрей Артюхин, начальник участка № 5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Максим Канищев, горные мастера Андрей Купряшкин и Игорь Чукаев, а также инженер по охране труда первой категории компании "УС-30" Святослав Седов. Всех пятерых обвинили в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 3 ст. 217 УК РФ). По мнению следствия, действия фигурантов привели к пожару и гибели девяти рабочих.

Пожар на шахте компании "Уралкалий" СКРУ-3 в Соликамске произошел 22 декабря 2018 года. В стволе шахты на момент ЧП находились 17 человек, восемь из них вышли на поверхность, они не пострадали. В зоне задымления оставались заблокированными девять человек, сотрудники подрядной организации "УС-30", все они погибли. На момент трагедии шахта находилась на этапе строительства, добыча калийной руды там не велась. По данным Ростехнадзора, пожар произошел из-за нарушения порядка организации и ведения огневых работ.