В Ингушетии проводят доследственную проверку из-за избиения отцом семилетней дочери

МАГАС, 9 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Ингушетии проводят доследственную проверку по факту избиения жителем Назрани своей семилетней дочери, говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СК РФ.

"По данным следствия, 8 октября в Instagram появилась информация об истязании отцом семилетней девочки в городе Назрани. По данному факту следователями следственного отдела по городу Назрань следственного управления СК РФ по Ингушетии начата доследственная проверка в порядке статей 144 и 145 УПК РФ, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении. Ход проверки находится на контроле руководства следственного управления.

Ранее в местных новостных пабликах Instagram появилось видео, на котором женщины снимают девочку с гематомами и синяками.

Как отметили в свою очередь в пресс-службе республиканского управления МВД, сотрудники правоохранительных органов доставили в полицейский участок мужчину, который признался, что избивал свою семилетнюю дочь. "Вчера сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Назрани осуществлен выезд по месту жительства семьи, 39-летний отец несовершеннолетней доставлен в подразделение. В ходе общения с полицейскими он дал признательные показания по факту нанесения побоев ребенку. Как выяснилось, мужчина не справился с эмоциями из-за того, что девочка легла спать, заперев дверь квартиры, куда он смог попасть только с помощью сотрудников специализированных служб", - говорится в сообщении.

Девочка направлена на судебно-медицинскую экспертизу. До настоящего времени семья на профилактических учетах в органах внутренних дел не состояла, в поле зрения правоохранителей не попадала.