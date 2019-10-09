Полицейского из Жуковского подозревают в растлении несовершеннолетней

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Сотрудника полиции Жуковского подозревают в интимной связи с несовершеннолетней. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сотрудник патрульно-постовой службы ОМВД по городу Жуковскому подозревается в интимной связи с 13-летней девушкой", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что мужчина познакомился с ней на территории ВДНХ, затем продолжительное время общался в социальных сетях.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. ТАСС пока не располагает официальным комментарием ГУ МВД России по Московской области.